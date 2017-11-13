F.Bahçe'de kaptanlar değişiyor

Fenerbahçe'de teknik direktör Aykut Kocaman'ın hafta başında geri dönüşüyle birlikte radikal kararlar da hayata geçmeye başlıyor.

Yönetimin sürekli göz hapsinde tutacağı futbolcular ve teknik heyet Samandıra'da yöneticilerle birlikte mesai harcayacak. İdmanların saatleri ve futbolcuya dayalı düzen de değişecek.

52 yaşındaki çalıştırıcı en köklü değişikliği ise takım içinde yapmayı planlıyor. Öncelikle kadro dışı kararını erteleyen deneyimli teknik adam, devre arasına kadar oyuncularına kendilerini toparlamaları ve forma rekabetine daha çok sarılmalarını isterken, uzun zamandır takım olma konusunda sıkıntı çeken sarı-lacivertlileri de bir çatı altında toplayacak.

VOLKAN'LA GÖRÜŞME YAPTI

Takım kaptanı olarak son 3 sezondur kendini geriye çeken Volkan Demirel'le konuşacak olan Aykut Hoca, kaptandan daha çok destek isteyecek ve özellikle yerli oyuncuların sorumluluğunu da tecrübeli eldivene verecek.

Yerli oyuncuların azınlıkta olduğu kadroda yabancı bir ismin kaptan olması uzun zamandır gündemdeydi ancak bu karar hayata geçirilememişti.

2. KAPTAN VALBUENA

Mehmet Topal ve Hasan Ali'nin 2. kaptan olarak sorumluluklarını alacak olan teknik heyet, Valbuena'ya kaptan yardımcısı olarak görev verip kendisinden de yabancı oyuncuları etrafında toplamasını isteyecek.