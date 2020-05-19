F.Bahçe'de koronavirüs sonuçları negatif çıktı

Süper Lig'in 12 Haziran'da başlayacağının açıklanması üzerine futbol takımını koronavirüs testinden geçiren Fenerbahçe, yapılan ikinci test sonuçlarını açıkladı.

Pozitif vakaya raslanmadığını belirten sarı-lacivertliler, çarşamba günü antrenmanların da başlayacağını belirtti.

Fenerbahçe tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

''Futbol A Takımımızın oyuncularına, teknik ve idari heyetine ve Samandıra Can Bartu Tesislerimizde görev yapan personelimize yapılan COVID-19 PCR testinde tüm sonuçlar negatif çıkmıştır.''