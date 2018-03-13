F.Bahçe'de Neustadter'in durumu belirsiz

Fenerbahçe’de cumartesi akşamı ezeli rakibi Galatasaray’ı ağırlayacak. Sarı lacivertlilerde son oynanan Yeni Malatyaspor maçında kafasına darbe alan Roman Neustadter’in durumunun netleşmesi bekleniyor.

NEUSTADTER OLMAZSA NETO

Sosyal medya hesabından durumunun iyi olduğunu açıklayan Rus futbolcunun derbiye yetişmesi beklense de alınan darbenin kafaya gelmesi nedeniyle, deneyimli futbolcunun sahada olmasının riskli bir durum olup olmayacağı değerlendirilecek. Sağlık ekibi cumartesi gününe kadar Neustadter’in durumunu yakında takip edecek.

Neustadter’in durumunda bir risk oluşması durumunda Luis Neto derbide ilk 11’de görev alacak. Stoperdeki diğer bir isimse yine Martin Skrtel olacak. Stoper futbolcunun forması garanti görünüyor. Sarı lacivertlilerde genç stoper Yiğithan Güveli’nin uzun süreli sakatlığı ise devam edi