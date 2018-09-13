F.Bahçe'de Ozan ve Dirar gözden çıkarıldı

Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Ozan, Dirar ve Kameni'den ikisi gidiyor.

Sarı-lacivertliler, Fransa'dan teklif alan Kameni'nin transferine maddi şartlar sebebiyle izin vermemişti.

DİRAR GÖRÜŞME HALİNDE

Ancak transfer döneminin 2 Ekim'e kadar sürdüğü Birleşik Arap Emirlikleri Fenerbahçe'nin gözünü diktiği pazar haline geldi.

Sarı-Lacivertliler, Faslı futbolcu Dirar için Birleşik Arap Emirlikleri'nden bir takımla irtibata geçti. Transferin gelecek ay başına kadar netleşmesi bekleniyor.

OZAN'IN SON ŞANSI

Sezona kilolarından kurtulmuş bir şekilde girmesine karşın Phillip Cocu ile anlaşamayan Ozan Tufan, Damien Comolli'nin de onayıyla kadro dışı bırakılmıştı.

Transferi dönemi birçok ülkede kapandığı için kulüp bulamayan 23 yaşındaki futbolcu için son şans Birleşik Arap Emirlikleri.

Ozan'ın U21'de idmanlara çıkmak yerine Birleşik Arap Emirlikleri'nden bir takıma gitmesine kesin gözüyle bakılıyor.