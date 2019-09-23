F.Bahçe'de Rodrigues, G.Saray'da Belhanda derbide yok

Türkiye'de gözler 28 Eylül Cunartesi günü TT Stadı'nda oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe maçına çevrildi. Dev derbi öncesinde iki takımda da eksiklikler bulunuyor.

RODRİGUES'İN YERİNE TOLGA CİĞERCİ

Galatasaray deplasmanına gidecek olan Fenerbahçe'de deneyimli hoca Ersun Yanal'ın planlarını Rodrigues'in sakatlığı bozdu.

2-1 kazanılan Ankaragücü karşılaşmasında bileği burkulan deneyimli futbolcunun yerine Tolga Ciğerci'nin oynaması bekleniyor.

Rodrigues'in sakatlanması sonrası Tolga Ciğerci'yi o bölgeye çeken Yanal'ın aynı taktiği kullanacağı ifade ediliyor. O pozisyon için sakatlığı geçen Moses da bir alternatif ancak fiziksel olarak eksikliği bulunan oyuncu, ikinci yarıda maçın gidişatına göre şans bulacak.

Öte yandan Ankaragücü karşılaşmasında gösterdiği kötü performans sonrası oyundan alınan Rami, derbide kulübede olacak. Deneyimli hoca, Jailson-Zanka ikilisiyle sahaya çıkacak.

BELHANDA DIŞINDA EKSİK YOK

Fatih Terim, Ersun Yanal'a göre sakatlık konusunda daha iyi durumda. Terim'in mevcut kadroda kullanamayacağı tek isim Kasımpaşa maçında çenesi kırılan Belhanda.

Galatasaray, derbide ideal kadrosuyla yer alacak. Orta sahada ise Seri-Nzonzi-Lemina üçlüsüyle oynayacak.