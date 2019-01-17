F.Bahçe'de sağ kanat ve orta sahaya takviye geliyor

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Şu ana kadar sadece Sadık Çiftpınar'ı kadrosuna katan Fenerbahçe yönetimi, transferde atağa kalktı.

Kralspor'a konuşan usta gazeteci Ferudun Niğdelioğlu, sarı-lacivertlilerin Chelseali Moses ile Leicester Cityli Adrien Silva'yı transfer etmek istediğini söyledi.

Yönetimin Aatıf'ı göndererek yabancı kontenjanını açtığını söyleyen Niğdelioğlu, İsla, Reyes ve Neustadter'in de elden çıkarılabileceğini söyledi.

İşte Niğrelioğlu'nun sözleri:

YÖNETİM MOSES VE SİLVA'NIN PEŞİNDE

"Aatıf'ı göndererek yabancı kontenjanını açtılar. Ali Bey eğer Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda, Comolli'yle birlikte hedefledikleri isimleri alabilirse, İsla, Reyes ve Neustadter'le de yollar ayrılabilir. O yüzden transferler gecikmiş gibi gözüküyor. Benim aldığım bilgiye göre Chelseali Moses (sağ kanat) ile Leicester City'de oynayan Adrien Silva'yı (merkez orta saha) transfer etmek için ciddi çalışmalar yapılıyor."





TOLGAY VE SERDAR'DAN HABER BEKLENİYOR

"Diğer taraftan Serdar Aziz ve Tolgay Arslan'dan haber bekleniyor. Tolgay'a madem gelmek istiyorsun, bonservis sorununu çöz dediler. Serdar'da da aynı durum söz konusu."





UEFA FFP'E UYMAZSANIZ 3 YIL MEN EDERİM DEDİ

"Ayrıca aldığım bilgilere göre UEFA yetkilileri, Fenerbahçe ve Galatasaray'a FFP'e uymazsanız size minimum 3 yıl Avrupa'dan men cezası veririz demiş. İki kulüp de 31 Ocak'ta yapılacak olan toplantıya eli güçlü bir şekilde gitmek istiyor. O yüzden Galatasaray Rodrigues ve Ozan Kabak'ı sattı. Fenerbahçe ne yaptı? İngiltere'de futbol kulüplerine kredi sağlayan bir şirket olarak bilinen London Football Exchange (LFE) ile anlaşmaya vardı. 40 milyon euro kredi aldı. İleride daha da artacak bu krediler. Diğer taraftan TFF, Ziraat Bankası'yla anlaşma yaparak kredi desteği sağlıyor. Ötelenmiş olan vadelerle birlikte kulüpler nefes alacak. Mesela Fenerbahçe Üniversitesi'ni yönetim yapmayacak, başka bir kurum yapacak. Yüklerden kurtulmaya çalışıyor kulüpler."





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