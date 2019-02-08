F.Bahçe'de sezon sonunda gönderilecek futbolcular

Fenerbahçe gelecek sezon şampiyonluk için kadrosunu büyük oranda değiştirmeyi planlarken, Benzia’dan sonra gidecek isimler de yavaş yavaş netleşmeye başladı.

9 İSİM SENEYE KESİN YOK

Teknik Direktör Ersun Yanal’ın gelecek sezon için takımda düşünmediği isimleri yönetime bildirdiği öğrenildi.

Yanal’ın Sarı-Lacivertli yönetime verdiği listede Roberto Soldado, Mathieu Valbuena, İsmail Köybaşı, Carlos Kameni, Mehmet Topal, Roman Neustatder, Michael Frey, Tolga Ciğerci ve Benzia'nın bulunduğu öğrenildi.

5 OYUNCUNUN SÖZLEŞMESİ BİTİYOR

Bu oyunculardan Soldado ve Valbuena’nın sözleşmesi sezon sonu bitiyor. Ancak mukavelelerinde yer alan maddeye göre 6’şar maça daha çıkarlarsa sözleşmeleri uzayacak.

Yanal’ın kalan dönemde bu isimleri 6 kez daha oynatsa da yönetimin takımda tutmayacağı belirtildi.

Sözleşmeleri haziranda sona erecek isimlerden Tolga, İsmail ve Neustadter ile görüşme yapılmayacak ve gönderilecek. 2020’ye kadar anlaşması olan Kameni ve Mehmet Topal ile 2022’ye kadar kontratı bulunan Frey’e de takım bulmaları gerektiği söylenecek.