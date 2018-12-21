F.Bahçe'de sözleşmesi bitecek oyuncuların son durumu

Sarı-lacivertli ekibin yeni hocası Ersun Yanal, devre arası takviyelerle Fenerbahçe'yi üst sıralara taşımayı hedeflerken, bir taraftan da önümüzdeki sezon şampiyon olacak bir takım kurmayı planlıyor.

Fenerbahçe'de sözleşmesi sona erecek isimlerle ilgili kararı Ersun Yanal verecek. İşte şu anki durumda Yanal'ın sözleşmesinin uzatılmasını istediği futbolcular ve gönderilecekler listesi.

ERSUN YANAL 14 OYUNCU HAKKINDA KARAR VERDİ

Habertürk gazetesinden Ahmet Hamdi Girgin'in haberine göre, Fenerbahçe'de Ersun Yanal'ın sözleşmesi biten oyuncular hakkında düşünceleri şöyle:

Benzia: İkinci yarıda göstereceği performansa göre karar verecek.

Slimani: Satın alma opsiyonu bulunmayan oyuncunun çok uygun şartlar dışında transferine çaba gösterilmemesi gerektiğini düşünüyor.





Ayew: Uygun şartlar yakalanırsa oyuncunun Fenerbahçe'de devam etmesi gerektiğine inanıyor.

Tolga Ciğerci: Ersun Yanal oyuncunun uzun süreli sakatlığı sebebiyle takımda düşünmüyor. Yine de ikinci durumda Tolga'nın bu fikri değiştirme şansı olacak.

Martin Skrtel: Eğer uygun şartlar sağlanırsa oyuncuyla devam edilmesini istiyor.

Neustadter: Ersun Yanal, devre arası ve sezon sonunda yapılacak transferlerin yeterli olması halinde Roman ile yolların ayrılmasını istedi.

Şener Özbayraklı: Ersun Yanal, Şener ile devam edilmesi gerektiğine inanıyor.

Yiğithan Güveli: Genç oyuncuyla sözleşme uzatılması planlanıyor.

İsmail Köybaşı: Sol bek oyuncusu ile sözleşme uzatılması konusundaki fikir negatif.

Volkan Demirel: Tecrübeli file bekçisi ile sözleşme uzatılması düşünülmüyor.

Erten Ersu: Fenerbahçe altyapısından yetişen kaleci ile sözleşme uzatılması gündemde.

Soldado: Yanal, tecrübeli forvetin istenilen ekonomik şartları kabul etmesi halide sözleşme uzatılması, aksi takdirde yolların ayrılması gerektiğini düşünüyor. Soldado'nun sözleşmesinde oynama durumuna göre opsiyon bulunuyor. Yanal, oyuncunun kalmasını isterse ve yeterli süreyi verirse sözleşme otomatik olarak uzayacak.





Valbuena: Valbuena ile durum Soldado ile benzer. Valbuena düşük maaşlara kontratını uzatırsa yola devam edilmesi planlanıyor. Aynı şekilde kontratında opsiyon bulunuyor, otomatik olarak +1 yıllık sözleşme aktif olabilir.

Aatıf: Sözleşmesi uzatılmayacak.

