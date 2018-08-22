F.Bahçe'de transfer önceliği stoper

UEFA'nın Finansal Fair Play kuralları gereği transfer yapabilmek için oyuncu satması gereken Fenerbahçe, beklenen para kaynağını Giuliano'yu satarak buldu. Brezilyalı oyuncu 10 milyon 500 bin euro karşılığında Suudi Arabistan Kulübü Al Nassr'a transfer oldu.

STOPERE 4 ADAY VAR

Oyuncu almak için kaynak yaratan sarı-lacivertliler ise transferde atağa kalktı. Hollandalı teknik adamın isteği doğrultusunda 2 bölge için oyuncu arayışları sürüyor. Cocu'nun önceliği ise stoper pozisyonu.

Hollandalı çalıştırıcının listesinde ise Marcos Rojo, Mateo Musacchio, Martins İndi ve Kamil Glik olmak üzere 4 isim var.

Teknik direktör Philip Cocu orta sahada bol alternatifin olması nedeniyle transferde önceliği forvet arkası pozisyonu olmadığı görüşünde. Cocu stoper alındıktan sonra forvet arkası için alternatif isimlerle görüşülmesini istedi.