UEFA kadrosunda yer alan yeni transferler

UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam eden Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kadroları açıklandı.

Devre arası transfer döneminde kadrolarına takviye yapan iki takım da en fazla 3 oyuncu bildirme zorunluluğu nedeniyle transferlerinin tamamını UEFA'ya bildiremedi.

SADIK, MOSES VE TOLGAY

Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal, 3 yeni oyuncu hakkını Sadık Çiftpınar, Tolgay Arslan ve Victor Moses'tan yana kullandı. Serdar Aziz ve Miha Zajc kadroda yer almadı.

MİTROGLOU KADRODA YOK

Galatasaray ise Luyindama, Marcao ve Diagne listeye eklenen 3 futbolcu oldu. Mitroglou, Semih Kaya ve Emre Taşdemir kadroda yer almadı.