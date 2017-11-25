F.Bahçe'de Valbuena 11'e geri dönüyor

Fenerbahçe, Süper Lig 13. haftasında yarın deplasmanda Antalyaspor'la karşılaşacak.

Geçen hafta Demir Grup Sivasspor'u 4-1'le geçen sarı-lacivertliler, 3 haftalık beraberlik serisine son vermişti. Fenerbahçe uzun süredir kazanamadığı Antalya deplasmanında 3 puan alarak galibiyet serisi yakalamak istiyor.

TEK HEDEF GALİBİYET

Ligde geride kalan 12 haftalık bölümde 20 puan toplayan ve lider Galatasaray'ın 6 puan gerisinde 5. sırada bulunan sarı- lacivertliler, zirve yarışından uzak kalmamak için Antalya'dan kayıpsız dönmeyi hedefliyor.

MUHTEMEL 11

Fenerbahçe: Volkan, Şener, Neustadter, Skrtel, İsmail, Mehmet Topal, Josef, Dirar, Valbuena, Giuliano, Soldado

SÜPER LİG PUAN DURUMU VE FİKSTÜR

Teknik direktör Leonardo Araujo yönetimindeki Antalyaspor ise haftaya 13 puanla 14. sırada girdi. Ligde son iki maçında yenilmeyen Akdeniz temsilcisi, geçen hafta Atiker Konyaspor'la deplasmanda 1-1 berabere kaldı.

Antalyaspor, seyircisi önünde oynadığı son 2 iç saha maçında ise puan kaybı yaşamadı. Antalyaspor ile Fenerbahçe arasında Antalya Stadı'nda oynanacak ve saat 19.30'da başlayacak maçı hakem Mete Kalkavan yönetecek.