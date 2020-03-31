F.Bahçe'de voleybol takımlarının testi negatif çıktı

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını, spor camiasındaki etkisini de sürdürüyor.

Fenerbahçe Kulübü, kadın ve erkek voleybol takımı ile kadın basketbol takımına koronavirüs testi yapıldığını belirtti.

Sarı-lacivertli kulüp, ilk bulguları pozitif olan oyuncularının son test sonucunun ise tamamında negatif olduğunu belirtti.

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde:

''Fenerbahçe Spor Kulübü Kadın ve Erkek Voleybol Takımları ile Basketbol Kadın takımımızda sporcu, teknik ve idari ekipten olmak üzere toplamda 65 kişiye yeni tip Koronavirüs taramaları yapılmıştır.

İlk yapılan tetkiklerde 5 kişide Koronavirüs bulgularına rastlanılmış olması sebebiyle, detaylı taramaları gerçekleştirilmiş, sonrasında sonuçlar negatif çıkmıştır.

Böylelikle, tarafımıza iletilen son test sonuçlarına göre tüm sporcu, idari personel ve teknik heyetlerimizin sonuçları negatiftir.

İlk bulguları pozitif çıkan sonrasında yapılan ikinci testlerinde negatif gelen sporcularımız ve teknik heyetimizden bir çalışanımız tedbir amaçlı tıbbı kontrol altında, ev istirahatlerindedirler.''