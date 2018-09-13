F.Bahçe'de yeni transferler için imza töreni düzenlendi

Fenerbahçe, yeni transferleri Harun Tekin, Jailson ve Yassine Benzia için imza töreni düzenledi.

Lille'den kadroya katılan Benzia, "Görev bulduğumda en iyisini yapmaya hazırım, Alex'in pozisyonu çok özel bir pozisyon. Ben beklentilerin karşılığını verebilmek için maksimum performansı vereceğim. Bu takımın formasını giyeceğim için çok mutluyum" dedi.

Oyun tarzı sorulan Cezayirli oyuncu, "Yaratıcı bir oyuncuyum, son pasları seven biriyim. Ön tarafta oynayan futbolculara yardımcı olmak istiyorum. Türkiye'de çok coşkulu taraftarlar var ve ben de bu tadı almak için sabırsızlanıyorum" diye konuştu.





JAILSON: TARİH YAZMAK İSTİYORUM

Brezilyalı oyuncu Jailson, "Türkiye liginde futbol çok hızlı oynanıyor, Brezilya liginde biraz daha yavaş. Türkiye'de aynı zamanda temas futbolu daha fazla. Fenerbahçe'de başarılı olmak istiyorum, burada tarih yazmak istiyorum" ifadelerini kullandı.



Gelmeden önce Josef ve Giuliano ile konuştuğunu kaydeden Brezilyalı oyuncu, "Markaj yapan bir futbolcuyum, savunmaya her zaman yardım ederim. Öne de çıkarım. Benim için en önemli şey takım arkadaşlarıma yardım edebilmek ve bunun için de maksimum performansımı sergileyeceğim. Benim her zaman Brezilya dışında forma giymek bir rüyaydı ve Fenerbahçe de benim için fırsat oldu. Buraya gelmeden önce Josef ve Giu ile konuştum ve çok olumlu referanslar aldım" mesajını paylaştı.

HARUN: BEKLENTİLERİ BİLİYORUM

Bursaspor'dan kadroya katılan Harun Tekin ise, "Fenerbahçe herkesin hayali, burada olduğum için mutluyum ve kendimi şanslı hissediyorum. Fenerbahçe'de çok büyük kaleciler forma giydi. Benden beklentileri biliyorum ve çok çalışacağım. Hedeflerim arasında milli takım da var ve orada da oynamak istiyorum" diye konuştu.



Topu oyuna sokma konusunda kendisine güvendiğini kaydeden 29 yaşındaki kaleci, "Günümüzde kaleciler daha fazla önde oynuyor, hocamız da benden topu oyuna sokmamı istiyor, bu konuda kendime güvenim tam ve hocamızın istediklerini yapabileceğini düşünüyorum" dedi.