F.Bahçe'de yeri garanti olan futbolcular

Tarihinin en kötü sezonunu yaşayan Fenerbahçe'de yönetim, gelecek sezon taraftarları mutlu etmek için güçlü bir kadro kurmayı hedefliyor.

Teknik direktör Ersun Yanal'ın verdiği rapor doğrultusunda transfer çalışmalarına başlayan sarı-lacivertlilerin en az 6 transfer yapması bekleniyor.

5 FUTBOLCUNUN YERİ GARANTİ

Harun Tekin, Hasan Ali, Serdar Aziz, Mehmet Topal ve Dirar'ı gelecek sezon da ilk 11'de düşünen Yanal'ın geriye kalan tüm bölgeler için transfer istediği öğrenildi.

Deneyimli teknik adam, bu listeye devre arasında Beşiktaş'tan transfer edilen ancak henüz beklentileri karşılayamayan Tolgay’ı da ekleyebilir.

Tolgay kalan haftalarda performansını artıramazsa alınacak bir orta saha oyuncusuyla kendini bir anda yedek kulübesinde bulabilir.