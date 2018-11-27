F.Bahçe'de yine Ersun Yanal sesleri

Fenerbahçe'de büyük umutlarla başlayan değişim süreci hayal kırıklığına dönüşmüş durumda.

KOEMAN DA ÇARE OLMADI

Türkiye gazetesinin haberine göre, Cocu'nun kovulmasıyla görevi devralan Koeman'ın Galatasaray, Anderlecht ve Alanya maçlarında yakaladığı hava, Trabzon deplasmanında son buldu. Camiada eleştiri oklarını artık yönetime ve takımın mimarı olarak kabul edilen Damien Comolli'ye çevrildi.

Küme düşme hattının hemen üstünde bulunan sarı-lacivertlilerde Başkan Ali Koç harekete geçti. Önce statta hemen ardından da İstanbul’a dönüşte bir toplantı yapan Fenerbahçe yönetimi, Comolli ve Koeman’dan hesap sordu. İkiliden kapsamlı bir rapor istenirken, Comolli’nin kredisinin iyice azaldığı öğrenildi.

ERSUN YANAL İSMİ GÜÇLENİYOR

Yapılan durum değerlendirmesinden çıkan karar, devre arasına kadar Erwin Koeman'la devam edilmesi yönünde. Ancak, Dinamo Zagreb ve Kasımpaşa karşılaşmalarından da kötü sonuçlar gelmesi hâlinde sarı-lacivertlilerde daha erken bir hoca değişikliği yaşanabilir.

Futbolcular için ağır para cezaları planlanırken, kadro dışı bırakma hamlelerinin de devam edebileceği öğrenildi. Tesislerde oyuncularla bir konuşma gerçekleştiren Başkan Ali Koç, "Bu kadar kötü oynamaya hakkınız yok. Hepiniz kendinize çeki düzen verin" sözleriyle son uyarıyı yaptı.

Öte yandan, daha önce yapılan olumsuz açıklamalara rağmen, yönetimin, devre arasında Ersun Yanal’ı göreve getirmek için temaslara başladığı belirtildi.