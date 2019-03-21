F.Bahçe'den 11 bin 950 liralık derbi bileti

Süper Lig'in 28. haftasında oynanacak olan Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin heyecanı şimdiden başladı.

Geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla bir kampanya başlatarak taraftarlardan para toplayacağını duyuran Fenerbahçe yönetimi, kulübe maddi kazanç sağlayacak yeni bir projeye daha imza attı.

Dev derbi için özel bir paket hazırlayan yönetim, bu bileti alan taraftara birçok sürpriz hazırladı.

BİLETİ ALANLAR FUTBOLCULARLA FOTOĞRAF DA ÇEKTİREBİLECEK

Bileti alan taraftarların yararlanacağı bazı avantajlar:

*Evden özel araçla stada götürülecek

*Futbolcularla fotoğraf çektirebilecek

*Maçta oynanan top hediye edilecek





Biletin 1 kişilik fiyat ise 11.950 TL. Sunulan bu paket Türk futbol tarihinin en pahalı maç bileti olarak da tarihe geçecek.

Sosyal medyada konuyla ilgili yorumlarda bulunan sarı-lacivertli taraftarlar ise, biletin fiyatını aşırı yüksek buldu.