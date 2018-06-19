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F.Bahçe'den kombinelere yoğun ilgi

Fenerbahçe'de kombine kartların satışa sunulduğu ilk gün, bin 600'ün üzerinde yenileme yapıldı.

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F.Bahçe'den kombinelere yoğun ilgi

Fenerbahçe taraftarları, satışa çıkarılan kombine kartlara yoğun ilgi gösteriyor.

Sarı-lacivertli kulüpten "Omuz omuza yürüyeceğiz" başlığıyla yapılan açıklamada, geride kalan sezon satışa çıktığı ilk gün kombine kartlardan 49'unun yenilendiği belirtildi. Bu sezon ise ilk günkü sayının bin 600'ü geçtiği kaydedildi.

Açıklamada, "Profesyonel futbol takımımızın 2018-2019 sezonu iç saha maçları kombine kartlarının dün başlayan yenileme sürecine gösterilen yoğun ilgiden ötürü kongre üyelerimize ve taraftarlarımıza şükranlarımızı sunarız." denildi.

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