F.Bahçe'den kombinelere yoğun ilgi

1 İngiliz basını: F.Bahçe, Sturridge'i istiyor İngiliz basınındaki iddiaya göre Fenerbahçe ve Sevilla, Liverpool santrforu Daniel Sturridge ile ilgileniyor.

2 Beşiktaş Rafael'de sona yaklaştı Beşiktaş, Lyon'un sağ beki Rafael'i kadrosuna katıyor. Siyah-beyazlı yöneticiler ile Fransızlar arasındaki görüşmelerde sona gelindiği öğrenildi.

3 Matthaus: Mesut tutkusuz oynuyor Alman Milli Takım efsanesi Lothar Matthaus, Mesut Özil'i sert bir dille eleştirdi. Şimdilerde yorumculuk yapan 57 yaşındaki teknik adam, "Kalp, heyecan ve tutkusu yok" dedi.

4 Dünya Kupası'nda başarılı olursa askerlikten muaf olacak Tottenhamlı Son Heung-min, Güney Kore ile Dünya Kupası'nda başarılı olursa askerlikten muaf olacak. Son, askere gitmesi durumunda ise tam 21 ay futboldan uzak kalacak.

5 Sabri: G.Saray beni almazsa bırakacağım Göztepe'nin serbest bıraktığı Sabri Sarıoğlu, Galatasaray'da futbolu bırakmak istediğini belirterek, sarı-kırmızılı kulübe dönemezse emekli olacağını söyledi.

6 Shaqiri: Bir gün G.Saray'a geleceğim Galatasaray'ın transfer gündemindeki Shaqiri, sarı-kırmızılı takımı sevdiğini söyleyerek gelecekte transfer olacağını ifade etti.

7 Cocu'nun alacağı ücret Aykut Kocaman ile yollarını ayıran Fenerbahçe yönetimi, takımın başına Cocu'yu getiriyor. Hollandalı teknik adamın yılda 3 milyon euro kazanacağı öğrenildi.

8 Aykut Kocaman gönderiliş şekline kızdı Aykut Kocaman'ın, kendisini telefonla arayarak yolların ayrıldığını bildiren Ali Koç'a kırgın olduğu ifade edildi.

9 Galatasaray 3 oyuncudan indirim istedi UEFA ile Finansal Fair Play kuralları çerçevesinde 4 yıllık anlaşma yapan Galatasaray, bazı oyunculardan ücretlerinden indirim isteyecek.