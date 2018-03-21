Galatasaray taraftarı çıldırdı kontrolü yine bir kadın sağladı

1 F.Bahçe'den Maccabi'ye Türk bayraklı cevap EuroLeague'deki temsilcimiz Fenerbahçe Doğuş, sahasında ağırladığı Maccabi Fox maçı öncesi İsrailli rakibine misilleme yaptı.

2 Fenerbahçe Doğuş, Maccabi Fox'u rahat geçti THY Euroleague'in 27. haftasında Fenerbahçe Doğuş, sahasında Maccabi Fox'u 87-73 yenerek 19. galibiyetini aldı.

3 Yusuf Yazıcı: Burak abi beni kendime getirdi Yeni Malatyaspor maçında 2 gol atarak moral depolayan Yusuf Yazıcı, Burak Yılmaz'ın kendisine çok yardımcı olduğunu ve eski performansına döneceğini söyledi.

4 Fatih Terim: Şampiyonluğun matematiğini yaptım Zorlu bir fikstüre girecek olan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, yaptığı toplantıda futbolcularına "Ben işin matematiğini yaptım. Şampiyonluğun matematiği 8'de 8 yapmak." dedi.

5 Şenol Güneş'in puan kaybına tahammülü yok Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, 2 haftalık milli arayı iyi değerlendirip yeniden zirve yarışına ortak olmayı planlıyor.

6 Volkan'ın hedefi Fenerbahçe'de 41 yaşına kadar oynamak Fenerbahçe'nin 36'lık kaptanı Volkan Demirel, sarı-lacivertli formayı 41 yaşına kadar giymeyi düşünüyor.

7 PSG, Salah için 230 milyon euroyu gözden çıkardı Neymar'ı 222 milyon euroya transfer ederek tüm dikkatleri üzerine çeken PSG Başkanı Nasser Al Khelaifi'nin, Salah'ı kadroya katmak için çalışmalara başladığı öğrenildi.

8 Ali Koç'un Ersun Yanal cevabı salonda alkış topladı Ali Koç, "Ersun Yanal'ı istiyoruz" diyen bir kongre üyesine, "Benim hayal ettiğim Fenerbahçe’yi daha anlamamışsınız" şeklinde cevap verdi.

9 Scolari: Ronaldo bana Çin'i sordu Bir dönem Çin ekiplerinden Guangzhou Evergrande'ı çalıştıran Scolari, eski öğrencisi Ronaldo'nun kendisinden Çin hakkında bilgi aldığını ifade etti.