F.Bahçe'den Maccabi'ye Türk bayraklı cevap

Son şampiyon Fenerbahçe Doğuş, normal sezonun sona ermesine kısa bir süre kala İsrail ekibi Maccabi Fox'u sahasında ağırladı.
F.BAHÇE, TÜRK BAYRAKLARIYLA CEVAP VERDİ
Maç öncesinde Maccabi benchinin arkasında yer alan bir detay ise dikkatlerden kaçmadı.
İsrail'de oynanan ilk maçta Fenerbahçe benchinin arkasına İsrail bayrakları yerleştiren Maccabi organizasyonuna misilleme yapan temsilcimiz, bu kez Maccabi benchinin arkasını Türk bayraklarıyla donattı.
Öte yandan temsilcimiz sahada da rövanşı aldı. İlk maçta yenildiği rakibini 87-73 mağlup eden Fenerbahçe, 19. galibiyetine imza attı.