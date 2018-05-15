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F.Bahçe'den taraftarına bilet müjdesi

Fenerbahçe Kulübü, Fenerbahçe Doğuş'un da mücadele edeceği THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali için taraftarlarına ekstra bilet temin etti.

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F.Bahçe'den taraftarına bilet müjdesi

Fenerbahçe Kulübü, 18-20 Mayıs'ta Sırbistan'da düzenlenecek THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali için taraftarlara ekstra bilet temin edildiğini duyurdu.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Belgrad'da gerçekleştirilecek olan 2018 THY Avrupa Ligi Dörtlü Final müsabakaları için kulübümüzün Avrupa Ligi organizasyonu ile yapmış olduğu görüşmeler sonucunda taraftarlarımız için sınırlı sayıda ekstra bilet temin edilmiştir." denildi. 

Bilet satışının, Ülker Stadı'nda bulunan kombine merkezinde bugün 18.00'e kadar süreceği, yarın 09.00-18.00 ve 17 Mayıs Perşembe günü de 09.00-18.00 saatlerinde yapılacağı ifade edildi.

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