F.Bahçeli basketbolcunun ayağı kırıldı

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nın Kanadalı oyuncusu Tyler Ennis, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde Arel Üniversitesi Büyükçekmece'yle oynanan maçta ayağından sakatlanarak hastaneye kaldırıldı.

Gazanfer Bilge Spor Salonu'nda oynanan maçta Ennis, ilk çeyrekte kendisine yapılan faul sonrası sert bir şekilde düşerek acı içinde yerde kaldı. Hastaneye götürülen Ennis'in sol ayağında bir kırık olduğu belirtildi.

FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMA

Sarı lacivertli kulüp konuyla ilgili resmi sitesinden açıklama yaptı ve Ennis'in sol ayak kaval kemiğinde kırık olduğunu belirtti.

Açıklamanın tam metni şu şekilde: "Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımımızın Kanadalı oyun kurucusu Tyler Ennis, Arel Üniversitesi Büyükçekmece ile deplasmanda oynadığımız lig maçının ilk çeyreğinde yaşadığı talihsiz sakatlık sonrası hastaneye kaldırılmıştır. Yapılan ilk kontrollerin ardından oyuncumuzun sol ayak kaval kemiğinde kırık olduğu tespit edilmiştir. Sakatlığı tüm camiamızı derinden üzen Tyler Ennis'e geçmiş olsun diyor, sağlığına bir an önce kavuşması yönündeki temennilerimizi paylaşıyor ve kendisini en kısa zamanda çubuklu ile yeniden parkelerde görmeyi diliyoruz."