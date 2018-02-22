F.Bahçeli futbolcular: Seriyi yine biz bitireceğiz

Beşiktaş ile oynanacak zorlu derbi öncesinde Fenerbahçe’de moraller en üst seviyede.

Özellikle geride kalan haftada Başakşehir dışında Beşiktaş ve Galatasaray’ın kayıp yaşamasıyla moral bulan Sarı-Lacivertliler’de derbi için en büyük motivasyonlarından biri ise Kartal’ın şu ana kadar ligde evinde hiç yenilmemiş olması.

SERİYİ YİNE BİZ BİTİRECEĞİZ

Geçtiğimiz sezon kupada Robin van Persie’nin golüyle Siyah-Beyazlılar’ı Vodafone Arena’da yenerek bu stattaki resmi maçlarda ilk yenilgisini tattıran Kanarya’da futbolcular ligde de Beşiktaş’ı yenerek bir seriyi daha sonlandırmayı hedefliyor.

Son olarak Başakşehir’in birçok serisini ortadan kaldıran Sarı-Lacivertliler, Beşiktaş maçına da aynı motivasyonla hazırlanıyor.

Futbolcuların, "ligdeki seriyi de biz bitireceğiz" diyerek galibiyet yemini ettiği öğrenildi.

BERABERLİK AKILLARDAN BİLE GEÇMİYOR

Fenerbahçe’de son hafta alınan sonuçların ardından Beşiktaş deplasmanından beraberlik dahi kötü sonuç gibi gözükmezken, Samandıra’da ise bu ihtimal akıllara bile getirilmiyor.

Derbi öncesinde tecrübeli oyuncular, Beşiktaş deplasmanındaki galibiyet anılarını arkadaşlarıyla paylaşıyor.