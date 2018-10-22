F.Bahçeli futbolcuların 'birlik yemeği' işe yaramadı

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Sivasspor ile karşı karşıya geldi.

Sivas ekibiyle 0-0 berabere kalarak kazanamama serisini 4 maça çıkaran sarı-lacivertli takımda, sol bek İsmail Köybaşı isyan etti.

BİRLİK OLMAK İÇİN KAHVALTI YAPIYORUZ AMA TOP ÇİZGİYİ GEÇMİYOR

Maç sonu konuşan İsmail, "Gerekli şeyleri yapıyoruz kahvaltı, birliktelik, aktivite ama topun canı istemeyince söylediklerimin anlamı kalmıyor. Daha önce böyle bir durumda olmadım. Bu durumdan bizi galibiyetler serisi çıkarır. Galibiyet serisi ama kupa, UEFA, lig hepsi birden başka çaremiz yok, o top çizgiyi geçmeli, çünkü biz gol yemiyoruz. Özür dilerim durumun farkındayız. Bu da önemli. Farkındalık bir şey getirir, olmuyor, değişecektir, girecektir o top... İvmeyi yukarı taşıyınca yukarı çıkacağız" dedi.