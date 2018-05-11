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F.Bahçeli futbolcuların ciğer dürüm keyfi

Akhisarspor'a 3-2 yenilerek kupayı Manisa ekibine kaptıran Fenerbahçe'de, futbolcuların soyunma odasına ciğer dürüm siparişi vermesi taraftarları çıldırttı.

F.Bahçeli futbolcuların ciğer dürüm keyfi
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Türkiye Kupası final mücadelesinde Fenerbahçe ile Akhisarspor karşı karşıya geldi.

Rakibini 3-2 mağlup eden Manisa temsilcisi tarih yazarak kupayı müzesine götürdü.

SOYUNMA ODASINA CİĞER DÜRÜM SİPARİŞİ

Finali kaybeden Fenerbahçeli futbolculara ise maç sonunda soyunma odasına ciğer dürüm siparişi verildi.

Sarı-lacivertli futbolcular ve teknik heyet, ne kadar üzgün olsalar da açlıklarını bastırmak için dürümleri yediler. Haberi öğrenen sarı-lacivertli taraftarlar ise oyunculara büyük tepki gösterdi.

4 YILLIK KUPA HASRETİ DİNMEDİ

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası finalinde Teleset Mobilya Akhisarspor’u yenerek yaklaşık 4 yıllık kupa hasretini bitirmek istiyordu ancak olmadı. Sarı-Lacivertliler, son kupasını 25 Ağustos 2014’te kaldırmıştı.

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