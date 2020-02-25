F.Bahçeli futbolcuların hakem isyanı

Galatasaray'a tam 20 yıl sonra sahasında yenilen Fenerbahçe'de futbolcular, bu mağlubiyeti hakeme bağladı.

Karşılaşmanın ardından Başkan Ali Koç'la görüşen Nabil Dirar, Deniz Türüç ve Serdar Aziz, Galatasaraylı futbolcuların maç boyunca kendilerini tahrik ettiğini söyledi.

"G.SARAYLI FUTBOLCULAR BİZE KÜFRETTİ"

Deniz, "Galatasaraylılar 90 dakika boyunca bize küfederek tahrik etti." derken, Serdar "Bana iki kez penaltı yapıldı, hakeme VAR'a git dedim ama bana 'İtiraz etme seni atarım' dedi." şeklinde konuştu.

İnce ince doğrandıklarını düşünen Dirar ise yerdeyken kendisine tekme atıldığını, bunu hakeme söylediğinde ise umursamadığını söyledi.