F.Bahçeli sporcu Nicholas Bett hayatını kaybetti

Fenerbahçe, Kenyalı atlet Nicholas Bett'in Nandi kentinde trafik kazası geçirerek vefat ettiğini açıkladı.
Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Kulübümüzün Atletizm Şubesi sporcularından Dünya Şampiyonu atletimiz Nicholas Bett’in, Nandi kentinde trafik kazası geçirerek vefat ettiği haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Kenyalı sporcumuz Nicholas Bett’in ailesi ve yakınlarına taziye dileklerimizi iletiyor, başta camiamız olmak üzere Bett’in tüm sevenlerine ve Kenya halkına başsağlığı diliyoruz."