F.Bahçeli taraftarlar kombinelere hücum etti

Aziz Yıldırım’ın 20 yıllık başkanlığına son veren ve genel kurulda tarihi bir fark ile göreve gelen Başkan Ali Koç, her fırsatta sarı-lacivertli futbolseverlerden destek beklediklerini dile getirmişti.

17 BİN KOMBİNE SATILDI

Forma ve bilet satışlarına dikkat çeken Başkan’ın çağrısına, taraftarlar beklenen karşılığı verdi. Kombinelere akın eden Fenerbahçeliler, şu ana kadar yaklaşık 17 bin bilet aldı.

GENEL SATIŞA 3 TEMMUZ'DA BAŞLANACAK

Geçen sezonki rakam şimdiden yakalanırken, kongre ve temsilci üyelerin yararlandığı satışların ardından 3 Temmuz’da genel satışlara başlanacak.

Fenerbahçeli taraftarlardan kombinelere yoğun ilgi VİDEO

HEDEF 45 BİN BARAJINI AŞMAK

Yönetimin hedefi 45 bin barajını aşmak ve bu sezon Ülker Stadı’ndaki tüm maçları kapalı gişe oynamak.