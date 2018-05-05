Basketbol derbisinde de gündem Şenol Güneş Fenerbahçe Doğuş, Beşiktaş Sompo Japan'ı 83-60 mağlup ederek ligde arka arkaya 12. galibiyetini aldı. Sarı-lacivertli taraftarların Şenol Güneş'e yaptığı gönderme ise maçın önüne geçti. 05.05.2018 - 14:57