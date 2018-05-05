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Basketbol derbisinde de gündem Şenol Güneş

Fenerbahçe Doğuş, Beşiktaş Sompo Japan'ı 83-60 mağlup ederek ligde arka arkaya 12. galibiyetini aldı. Sarı-lacivertli taraftarların Şenol Güneş'e yaptığı gönderme ise maçın önüne geçti.

Basketbol derbisinde de gündem Şenol Güneş
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Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 28. hafta mücadelesinde Fenerbahçe Doğuş Basketbol Takımı, Ülker Sports Arena'da Beşiktaş Sompo Japan'ı konuk etti.

Sahadan 83-60 galip ayrılan sarı-lacivertli ekip, arka arkaya 12. kez kazanmış oldu.

ŞENOL GÜNEŞ'E GÖNDERME

Sarı-lacivertli taraftarların gündeminde ise Şenol Güneş vardı.

Güneş, futbol derbisinde çıkan olaylar sonucu başından yaralanmış ve maç tatil edilmişti.

Aradan geçen süreçte F.Bahçe Kulübü, Güneş'in rol yaptığını söylemiş ve iki kulüp arasındaki gerilim tavan yapmıştı.

Sarı-lacivertli taraftarlar, basketbol derbisinde kafalarını sargı beziyle sararak Güneş'e gönderme yapmayı ihmal etmedi.

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