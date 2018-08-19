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F.Bahçeli taraftarların hedefinde Cocu var

Fenerbahçeli taraftarlar, sarı-lacivertli takımın başında henüz 4 resmi maça çıkan Phillip Cocu'yu şimdiden eleştirmeye başladı.

F.Bahçeli taraftarların hedefinde Cocu var
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Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya gelen Fenerbahçe, sahadan 1-0'lık yenilgiyle ayrıldı.

Sarı-lacivertli takımın başında 4 resmi karşılaşmaya çıkan yeni teknik direktör Phillip Cocu, 2 mağlubiyet, 1 beraberlik, 1 de galibiyet aldı.

COCU DA JOSEF-MEHMET İKİLİSİYLE ÇIKTI

Aykut Kocaman'ı defansif oynatmasından dolayı beğenmeyen Fenerbahçeli taraftarlar, Hollandalı teknik adamın da sahaya Josef-Mehmet Topal ikilisiyle çıkmasını sosyal medyada sert bir dille eleştirdi.

Takımı daha ofansif oynatmasını isteyen taraftarlar, yaptıkları capslerle Hollandalı hocanın Aykut Kocaman'dan farkının olmadığını belirten yorumlarda bulundu.

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