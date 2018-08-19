F.Bahçeli taraftarların hedefinde Cocu var

Kadıköy'deki Benfica maçında yenilen golde topa geç çıktığı için eleştirilen Volkan Demirel, Yeni Malatyaspor maçında da üstüne gelen meşin yuvarlağı tutamadı.

Volkan Demirel yine hatalı gol yedi

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Emre Akbaba transferinin perde arkası

Galatasaray ile Fenerbahçe'nin karşı karşıya geldiği Emre Akbaba transferinde mutlu sona sarı-kırmızılı takım ulaştı. Milli futbolcu, 500 bin euro daha az teklif almasına rağmen Galatasaray'ı seçti.