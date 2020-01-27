F.Bahçeli taraftarların yardım paketleri Elazığ'a ulaştı

Kadıköy Belediyesi, Elazığ ve Malatya'yı vuran 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından "Kadıköy Paylaşıyor" adı ile yardım kampanyası başlatmıştı.

Fenerbahçe Kulübü de Elazığ ve Malatya'da meydana gelen depremlerin ardından taraftarlarını, afet bölgesi için başlatılan yardım kampanyasına katılmaya davet etti. Süper Lig'in 19'uncu haftasında cumartesi günü oynanan Fenerbahçe-Başakşehir maçı öncesinde de yardım kampanyasına taraftarların da katkıda bulunabilmesi için Yoğurtçu Parkı'na, yardım noktası oluşturuldu.

YARDIMLAR DEPREM BÖLGESİNDE

Karşılaşma öncesinde Yoğurtçu Parkı'na gelen taraftarlar, yardım paketlerini Kadıköy Belediyesi araçlarına teslim ettiler. Bunun yanı sıra maç sonunda tribünlerden atılan atkı ve bereler de toplanarak yardım tırlarına ulaştırıldı.

Toplanan yardımların yer aldığı konvoy, deprem bölgesine ulaştı. Fenerbahçeli taraftarların topladığı yardımlar ve halkın katkıları bu araçlarda yer aldı. Çoğunlukla kışlık giysi, bot ve battaniye gibi yardımlardan oluşan ilk tırda 776 koli, tır ve kamyondan oluşan ikinci konvoyda ise 1.274 koli yer aldı. Fenerbahçeli taraftarların yardımlarının bulunduğu ikinci tır da deprem bölgesine ulaştı.

Fenerbahçeli taraftarlar, Kadıköy'de oynanan Medipol Başakşehir maçının son bölümlerinde Elazığ'daki depremzedelere ulaşması için saha kenarına atkı ve berelerini atmış, tribünlerde de 'Elazığ üşüme Fenerbahçe seninle' tezahüratında bulunmuşlardı.