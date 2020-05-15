F.Bahçeli yönetici Kızılhan: Koronavirüs testim pozitif

Süper Lig'in başlayacağı tarihin açıklanmasının ardından tüm kulübü koronavirüs testinden geçiren Fenerbahçe, 3 kişinin salgına yakalandığını açıklamıştı.
Sarı-lacivertli kulübün yönetim kurulu üyesi ve genel sekreter Burak Kızılhan, testinin pozitif çıktığını duyurdu.
''İLAÇ TEDAVİSİNE BAŞLANDI''
Kızılhan, ''PSR testim negatif çıksa da ciğerlerimde Kovid 19 bulgularına rastlanmıştır. İlaç tedavisi hemen başlanmıştır. 2 haftalık karantina süremin 1 haftası tamamlandı. Çok şükür bir sıkıntım yok.'' ifadelerini kullandı.