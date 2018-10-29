Ensonhaber.com'a dön

F.Bahçelilerin gözü Beşiktaş-Rizespor maçında

Süper Lig'de 10. hafta sonunda 9 puanla 15. sırada bulunan Fenerbahçe, bu akşam Rizespor'un Beşiktaş'tan puan alması durumunda küme düşme hattına girecek.

F.Bahçelilerin gözü Beşiktaş-Rizespor maçında
Yorum Yap

Fenerbahçe'de kötü gidişatın ardından Cocu kovuldu. Küme düşme hattının hemen üzerinde bulunan sarı-lacivertliler Rizespor'un Beşiktaş maçından alacağı sonuca göre haftayı küme düşme potasında kapatabilir.

RİZE PUAN ALIRSA F.BAHÇE 16. OLACAK

Ligde Ankaragücü'ne yenilerek 9 puanda kalan Fenerbahçe'nin gözü bu akşam oynanacak olan Beşiktaş-Rizespor maçında olacak. 

8 puanlı Karadeniz ekibi, Beşiktaş'ı yenerse puanını 11'e çıkaracak ve Fenerbahçe'nin üstüne çıkacak. Rizespor'un 1 puan alması durumunda iki takım da 9 puanla sıralanacak. Ancak bu durumda averajı 0 (sıfır) olan Rizespor, averajı -6 olan Fenerbahçe'yi geçerek yine 15. sıraya tırmanacak. 

Böylece Fenerbahçe kötü giden sezonda 10 hafta sonunda 16. sırada yer alarak küme düşme hattının içinde yer alacak.

(Küme düşme hattında son durum)

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM