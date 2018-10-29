F.Bahçelilerin gözü Beşiktaş-Rizespor maçında

Fenerbahçe'de kötü gidişatın ardından Cocu kovuldu. Küme düşme hattının hemen üzerinde bulunan sarı-lacivertliler Rizespor'un Beşiktaş maçından alacağı sonuca göre haftayı küme düşme potasında kapatabilir.

RİZE PUAN ALIRSA F.BAHÇE 16. OLACAK

Ligde Ankaragücü'ne yenilerek 9 puanda kalan Fenerbahçe'nin gözü bu akşam oynanacak olan Beşiktaş-Rizespor maçında olacak.

8 puanlı Karadeniz ekibi, Beşiktaş'ı yenerse puanını 11'e çıkaracak ve Fenerbahçe'nin üstüne çıkacak. Rizespor'un 1 puan alması durumunda iki takım da 9 puanla sıralanacak. Ancak bu durumda averajı 0 (sıfır) olan Rizespor, averajı -6 olan Fenerbahçe'yi geçerek yine 15. sıraya tırmanacak.

Böylece Fenerbahçe kötü giden sezonda 10 hafta sonunda 16. sırada yer alarak küme düşme hattının içinde yer alacak.

(Küme düşme hattında son durum)