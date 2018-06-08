F.Bahçe'nin Barcelona'dan kiralayacağı 3 futbolcu

Fenerbahçe'de sportif direktör Comolli'nin gelişiyle transfer çalışmaları hızlandı. Sarı-lacivertlilerin listesinde Barcelona'dan 3 futbolcu bulunuyor.

3 FUTBOLCU KİRALANACAK

Fenerbahçe, 23 yaşındaki Kolombiyalı stoper Yerry Mina, 24 yaşındaki İspanyol orta saha Denis Suarez ve 28 yaşındaki İspanyol Sağ bek Aleix Vidal'ı kadrosuna katmak için Barcelona ile görüşmelere başladı.

SPONSORLUK FAKTÖRÜ

Fenerbahçe yönetimi, 3 futbolcuyu da kiralamak için tüm şartları zorlayacak. Barcelona ile sponsorluklardan dolayı yakın ilişkisi olan Ali Koç, Yerry Mina, Denis Suarez ve Aleix Vidal için elindeki bu fırsatı değerlendirmek istiyor.

Katalan ekibinin takımdan göndermeyi düşündüğü Mina, Vidal ve Suarez transferleriyle Ali Koç bizzat yakından ilgilenecek. Comolli ile dirsek temasında olan Koç'un Barcelona ile olan bağlantılarını kullanacağı ifade edildi.

3 futbolcunun 2017-2018 sezonu performansları;

Yerry Mina: 6 maç 1 asist

Denis Suarez: 27 maç 3 gol 5 asist

Aleix Vidal: 25 maç 2 gol 4 asist