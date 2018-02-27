F.Bahçe'nin derbideki kötü oyunu rakamlara yansıdı

Fenerbahçe,Beşiktaş derbisindeki istatistikleriyle geçer not alamadı. Maçtan sonraki açıklamasında Aykut Kocaman’ın "Oyunu kontrol etme konusunda zorlandık" açıklamaları sayılarla da desteklendi.

Sarı lacivertlilerde özellikle yüzde 67’lik düşük pas yüzdesi dikkat çekti. Nabil Dirar, Mehmet Topal, Fernandao, Şener Özbayraklı ve Alper Potuk başarılı pas yüzdesinde takım ortalamasının altında kalan isimler oldu.

Takımın en iyi ismiyse yüzde 97’lik pas başarısıyla Giuliano oldu. Sarı lacivertliler rakibinin yüzde 83 pas isabet yüzdesiyle oynayıp 468 başarılı pas yaptığı maçta rakibinin sayısının yarısına dahi ulaşamadı. Aykut Kocaman’ın öğrencileri 227 başarılı pas yapabildi. Topla oynama yüzdelerinde de Beşiktaş’ın yüzde 63.4’lük oranıyla üstünlüğü öne çıktı. Sarı lacivertliler ayrıca hava toplarının yüzde 64’ünü de rakibe kaptırdı.