Ensonhaber.com'a dön

Devler Ligi ve Avrupa Ligi kuraları çekildi

Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimiz F.Bahçe, Beşiktaş ve Başakşehir'in, play-off turuna yükselmeleri halinde karşılaşacağı muhtemel takımlar belli oldu.

Devler Ligi ve Avrupa Ligi kuraları çekildi
Yorum Yap

9 senedir süren Şampiyonlar Ligi hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe'nın Benfica'yı elemesi durumunda hangi takımla karşılaşacağı açıklandı.

İLK MAÇ KADIKÖY'DE OLACAK

Sarı-lacivertliler play-off turuna kalırsa PAOK - Spartak Moskova eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Şampiyonlar Ligi play-off turunda ilk maçlar 21-22 Ağustos, rövanş maçları ise 28-29 Ağustos tarihlerinde oynanacak. Sarı-lacivertliler ilk maçını Kadıköy'de oynayacak.

NORDSJAELLAND-PARTİZAN EŞLEŞMESİNİN GALİBİ

Bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde finali hedefleyen Beşiktaş ise Avusturya takımı LASK Linz'i elemesi halinde Nordsjaelland - Partizan eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.

Avrupa Ligi'ndeki bir diğer temsilcimiz Başakşehir ise Burnley'i elerse play-off turunda Olympiakos-Luzern eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Play-off turunda ilk maçlar 23 Ağustos, rövanşları ise 30 Ağustos'ta oynanacak.

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM