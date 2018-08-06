1 4 büyükler zorunlu olarak gençlere yöneldi Usta gazeteci Ferudun Niğdelioğlu, Finansal Fair Play kriterlerinin genç futbolcular için büyük bir şans olduğunu söyledi.

2 Devler Ligi ve Avrupa Ligi kuraları çekildi Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimiz F.Bahçe, Beşiktaş ve Başakşehir'in, play-off turuna yükselmeleri halinde karşılaşacağı muhtemel takımlar belli oldu.

3 Nihat Kahveci-Fikret Orman kavgası Beşiktaş'ın eski futbolcusu Nihat Kahveci, kendisine tefeci diyen siyah-beyazlı kulübün başkanı Fikret Orman'a attığı mesajları yayınladı.

4 Ali Koç'un Benfica maçı yorumu Yarın oynayacakları Benfica maçı öncesi zor bir kura çektiklerini söyleyen Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "Dualarınızı eksik etmeyin" dedi.

5 G.Saraylı taraftarlardan Emre Akbaba tezahüratı Galatasaraylı taraftarlar Akhisarspor maçı öncesi, sarı-kırmızılı takıma transfer olmak isteyen Emre Akbaba lehine tezahüratlarda bulundu.

6 Gomis'in tavırları taraftarı çıldırtıyor Penaltıyı kaçırarak kupanın Akhisarspor'a gitmesine neden olan Gomis'in, karşılaşmanın ardından rakip futbolcularla gülerek sohbet etmesi taraftarı bir hayli kızdırdı.

7 Negredo ve Vida için gelen son teklifler Beşiktaş'ta satış listesine konulan Negredo'yu Cardiff City'nin istediği öğrenildi. Vida ise Arsenal, Everton ve West Ham'ın transfer listesinde bulunuyor.

8 Fatih Terim'den VAR değerlendirmesi Süper Kupa'yı Akhisarspor'a kaptıran Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, her pozisyon için VAR'a gidilmemesi gerektiğini savundu.

9 Gomis penaltı kaçırdı Galatasaray kaybetti Son günlerde Galatasaray Yönetimi'nden zam talebinde bulunan Bafetimbi Gomis, Süper Kupa maçında kaçırdığı son penaltıyla takımını kupadan etti.