F.Bahçe'nin eski basketçisi psikolojik sorunlar yaşıyor

Bir dönem Fenerbahçe ve Beşiktaş altyapılarında basketbol oynayan ve geçen sezon Bursa Nilüfer Basketbol takımında yer alan 23 yaşındaki Mehmet Şanlı, yaşadığı ağır psikolojik rahatsızlık nedeniyle aylardır Atatürk Havalimanı'nda yaşıyor.

"ABD'DE BASKETBOL OYNAMAK İSTİYOR"

Sürekli ABD uçuşlarını takip eden ve 'San Francisco'da basketbol oynamak istiyorum beni ne olur oraya gönderin' diyen Şanlı, banklarda uyuyor. Şanlı'nın yemek ihtiyacını ise havalimanı personeli karşılıyor. 2.04 cm boyundaki basketbolcunun rahatsızlığı nedeniyle kullandığı ilaçlarını almadığı ve Amerika'da basketbol oynamayı saplantı haline getirdiği için bu rahatsızlığı yaşadığı söyleniyor.

Genç basketçinin hazin öyküsü



Çocuk yaşta annesini kaybeden 23 yaşındaki Mehmet Şanlı, çok sevdiği basketbol yaşantısına devam etti. Başta Fenerbahçe olmak üzere birçok kulüpte basketbol oynayan Şanlı, iddialara göre başarılı spor yaşantısına rağmen ağır depresyon içerisindeydi. Geçen sezon Bursa'nın Nilüfer takımında yer alan genç basketbolcu rahatsızlığı ortaya çıkınca ilaçlarını düzenli kullanmadığı için sıkıntı yaşamaya başladı.

HASTALIĞIYLA PENÇELEŞTİ

Atatürk Havalimanı'nda pasaport kontrol noktasından kaçak geçmeye çalışan Mehmet Şanlı polis tarafından alınarak tedavi için Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesine götürüldü. Burada bir süre kalan genç basketbolcuya Türkiye Basketbol Federasyonu'nun desteğiyle maaş bağlanarak ev verildi. İlaçlarını aksatan Şanlı, 2-3 ay önce pasaportunu alarak geldiği ve bir süre kaldığı Atatürk Havalimanı'na yeniden geldi.

Şanlı her gün ABD uçuşlarını takip ediyor, adeta havalimanını evi gibi kullanıyor. Genç basketbolcu, yaklaşık 1 aydan beri Dış Hatlar Gidiş Terminalinde kontuarlar bölgesinde yaşamaya başladı. Burada bankların üzerinde uyuyan Mehmet Şanlı'nın yemek ihtiyaçlarını havalimanı personeli karşılıyor. Personele, "Ben ABD'ye gitmek istiyorum San Francisco'da basketbol oynamak istiyorum beni ne olur oraya gönderin" dediği öğrenildi.

KARİYERİ GENÇ YAŞTA BİTTİ

2013 yılında 3 sezon boyunca Fenerbahçe Ülker altyapısında oynayan 1995 doğumlu Mehmet Şanlı daha sonra sarı lacivertli takımla karşılıklı olarak yollarını ayırdı. Sakarya'da düzenlenen ve Fenerbahçe Ülker'in 2. bitirdiği Genç Erkekler Türkiye Şampiyonası'nda 9.5 sayı, 12.2 ribaund ortalamalarıyla dikkat çekti.

Ayrılık sonrası Beşiktaş Integral Forex forması giyen Mehmet Şanlı, daha sonra sırasıyla İBB, İTÜ, Final Gençlik, Muğla Ormanspor ve geçen sezon Bursa Nilüfer Belediyespor A Takımı formaları giymişti.