F.Bahçe'nin gündemi 1959 öncesi kazanılan şampiyonluklar

Süper Lig'de 8. hafta maçları bir maç dışında tamamlandı.

Ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden Galatasaray, yarın Real Madrid ile karşı karşıya gelecek.

Sarı-kırmızılılar, kritik maçla ilgili paylaşım yaparken, Fenerbahçe Kulübü ise ülkemizde 1959 öncesi şampiyonlukların konuşulduğunu iddia etti.

Kanarya, Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin şampiyonluk sayılarını resmi internet sitesine taşıdı. Kulüp, birçok ligde federasyon kurulmadan önce kazanılan şampiyonlukların da sayıldığını, bu yüzden kendilerine haksızlık edildiğini belirtti.

İşte Kanarya'nın o paylaşımı:

Kulübün yaptığı açıklama şu şekilde: Türkiye’de Fenerbahçemizin 1959 öncesi Türkiye Şampiyonlukları’nı gündeme getirmesinin ardından Dünya’daki örnekleri inceledik. Avrupa liglerindeki örnekler de Fenerbahçemizin 1959 öncesiyle ilgili haklılığını bir kez daha ortaya koyuyor. Avrupa ülkeleri kendi futbol tarihlerini inkar etmiyor ve ilk ülke şampiyonlarını bahaneler bulmadan bugün farklı isimler altında oynanan lig şampiyonluklarına ekliyor. En kısa zamanda ülkemizin de kendi tarihiyle barışmasını diliyor ve bu dosyamızda önde gelen Avrupa liglerinin en çok şampiyon olan takımlarını sıralıyoruz.