F.Bahçe'nin kamp programı netleşiyor

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nın hazırlık dönemindeki son yurt dışı etabını oluşturacak Pavlos Giannakopoulos Turnuvası'nın maç programı açıklandı.

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe, turnuvanın ilk maçında 27 Eylül Perşembe günü Maccabi FOX ile mücadele edecek. Sarı-lacivertliler, bu maçtan alınacak sonuca göre, 28 Eylül Cuma günü Panathinaikos-Khimki mücadelesinden gelecek ekiple final veya üçüncülük maçı yapacak.

KAMP VE MAÇ PROGRAMI

Sezon hazırlıklarına 3 Eylül tarihinde İstanbul'da başlayan Fenerbahçe, 14 Eylül Cuma gününe kadar çalışmalarını burada sürdürecek. Aynı gün Cagliari'ye geçecek sarı-lacivertliler, hazırlık programı kapsamında Cagliari, Zadar ve Atina'da turnuvalara katılacak. Fenerbahçe, ilk resmi müsabakasına ise 3 Ekim Çarşamba günü Anadolu Efes ile oynanacak Cumhurbaşkanlığı Kupası karşılaşmasıyla çıkacak.

Fenerbahçe'nin yurt dışı hazırlık dönemindeki detaylı maç programı ise şöyle:

Cagliari maç programı

15 Eylül Cumartesi: 19.00 Fenerbahçe-Limoges

16 Eylül Pazar (final ya da üçüncülük maçı): 17.00 ya da 19.00 Olimpia Milano veya Dinamo Sassari

18 Eylül Salı: 21.30 Fenerbahçe-Dinamo Sassari

Zadar maç programı

21 Eylül Cuma: 18.30 Fenerbahçe-Maccabi FOX

22 Eylül Cumartesi: 21.30 Fenerbahçe-Olimpia Milan

23 Eylül Pazar: 16.30 Beşincilik maçı, 19.00 üçüncülük maçı, 21.30 final maçı

Atina maç programı

27 Eylül Perşembe: 18.30 Fenerbahçe-Maccabi FOX

28 Eylül Cuma (final ya da üçüncülük maçı): 18.00 ya da 20.30 Panathinaikos veya Khimki Moskova