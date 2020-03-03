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F.Bahçe'nin listesinde Lucescu da var

Teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe yönetiminde, Mircea Lucescu ismi de gündeme geldi.

| Haber Merkezi
F.Bahçe'nin listesinde Lucescu da var
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Ersun Yanal ile yollarını ayıran Fenerbahçe'de, yeni teknik direktörün kim olacağı merak ediliyor.

Yönetimin listesindeki isimlerden birinin de Mircea Lucescu olduğu öğrenildi.

Daha önce ülkemizde Galatasaray, Beşiktaş ve A Milli Takımımızı çalıştıran tecrübeli teknik direktör, son olarak sportif direktörlük için siyah-beyazlıların gündemine gelmiş, ancak Başkan Ahmet Nur Çebi bu transferden vazgeçmişti.

TÜRKİYE'Yİ TANIYOR

Sarı-lacivertli yönetimin, Türkiye'yi tanıyor olmasından dolayı Lucescu ismine sıcak baktığı ve adaylar arasına koyduğu belirtildi.

Kanarya'nın, önümüzdeki günlerde Rumen teknik adamla bir araya gelmesi bekleniyor.

Listedeki isimlerden bazıları şu şekilde:

Erol Bulut
Tayfun Korkut
Abdullah Avcı
Mircea Lucescu
Alex-Emre ikilisi



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