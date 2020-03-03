F.Bahçe'nin listesinde Lucescu da var

Ersun Yanal ile yollarını ayıran Fenerbahçe'de, yeni teknik direktörün kim olacağı merak ediliyor.

Yönetimin listesindeki isimlerden birinin de Mircea Lucescu olduğu öğrenildi.

Daha önce ülkemizde Galatasaray, Beşiktaş ve A Milli Takımımızı çalıştıran tecrübeli teknik direktör, son olarak sportif direktörlük için siyah-beyazlıların gündemine gelmiş, ancak Başkan Ahmet Nur Çebi bu transferden vazgeçmişti.

TÜRKİYE'Yİ TANIYOR

Sarı-lacivertli yönetimin, Türkiye'yi tanıyor olmasından dolayı Lucescu ismine sıcak baktığı ve adaylar arasına koyduğu belirtildi.

Kanarya'nın, önümüzdeki günlerde Rumen teknik adamla bir araya gelmesi bekleniyor.

Listedeki isimlerden bazıları şu şekilde:

Erol Bulut

Tayfun Korkut

Abdullah Avcı

Mircea Lucescu

Alex-Emre ikilisi







