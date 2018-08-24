F.Bahçe'nin orta saha hedefi Sissoko

Giuliano'yu 10.5 milyon euroya Al Nassr'a satan Fenerbahçe, Brezilyalı Josef'i de 12 milyon euro bedelle Al Ahli'ye gönderdi. Kadrosundan iki orta saha oyuncusu eksilen sarı-lacivertliler rotayı İngiltere'ye çevirdi.

KİRALAMA FORMÜLÜ MASADA

İngiliz The Sun, Fenerbahçe'nin Tottenham'da forma şansı bulamayan Moussa Sissoko için devreye girdiğini duyurdu.

Sarı-lacivertlilerin sportif direktörü Damien Comolli'nin 29 yaşındaki Mali asıllı Fransız orta saha oyuncusu için girişimlere başladığı ifade edildi. Haberde, Fenerbahçe'nin bu transferi satın alma opsiyonlu kiralama yöntemiyle noktalamya çalıştığı belirtildi.

Haberin detaylarında Comolli'nin Tottenham'da bir dönem görev yapması ve hala yakın ilişkilerinin bulunması transferde bir artı olarak görüldüğü yazıldı.

Kuzey Londra ekibi Sissoko'yu 2016 yılında Newcastle United'dan 35 milyon euroya transfer etti.