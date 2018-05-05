F.Bahçe'nin peşindeki 4 Brezilyalı futbolcu

Yeni sezonda hem Süper Lig hem de Avrupa'da çok iddialı olacak bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe gözünü Brezilya pazarına dikti.

SCOUT EKİBİ 4 FUTBOLCUYU RAPOR ETTİ

Alınan bilgilere göre bir süredir Brezilya'da çalışmalar scout ekibi geçtiğimiz günlerde yönetime raporunu sundu. Scout ekibinin 4 oyuncu üzerinde durduğu öğrenildi.

Bu isimlerin Gremio formasını giyen Everton ile Ramiro, Flamengo'dan Willian Arao ve Sao Paulo'dan Marcos Guilherme olduğu belirlendi.

EVERTON

22 yaşındaki Everton, her iki kanatta ve 10 numara pozisyonunda oynayabiliyor.

RAMIRO

24 yaşındaki Ramiro sağ kanatta ve orta alanın ortasında görev yapıyor.

WILLIAN ARAO

25 yaşındaki Willian Arao 8 numarada görev yapıyor.

MARCOS GUILHERME

22 yaşıdaki Guillerme ise sol kanatta görev yapıyor.