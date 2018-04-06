F.Bahçe'nin rakibi Baskonia

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanan normal sezonun son maçında Unicaja Malaga’yı konuk eden Fenerbahçe Doğuş, uzatmaya giden karşılaşmayı 99-91 kaybetti.

ÇEYREK FİNALDE RAKİP BASKONIA

Fenerbahçe Doğuş, karşılaşmaya iyi başlayamadı. Sarı-lacivertli ekip, ilk çeyrekte 6 top kaybı yaptı. İkinci çeyrekte fark 18 sayıya kadar yükseldi. Son çeyrekte toparlanan sarı-lacivertliler, 13-0’lık bir seri yakaldı ve maç boyunca ilk kez öne geçti. Malaga’nın tekrar öne geçmesine rağmen maçın bitimine 1 saniye kala Sloukas 83-83 beraberliği yakaladı ve maç uzatmaya gitti.

Maç boyunca yaptığı top kayıplarını uzatmada da sürdüren Fenerbahçe Doğuş’un toplamda yaptığı 21 top kaybı mağlubiyetin başlıca sebeplerinden oldu. 31 sayıyla kariyer rekoru kıran Nemanja Nedovic karşılaşmanın en skoreri oldu. 26 sayı atan Kostas Sloukas, Fenerbahçe Doğuş’un skor yükünü çekti.

21 galibiyette kalan son şampiyon Fenerbahçe Doğuş, normal sezonu CSKA Moskova'nın ardından 2. sırada tamamlamayı garantilemişti. Fenerbahçe Doğuş'un çeyrek finaldeki rakibi İspanyol temsilcisi Baskonia oldu. Play-off şansını daha önce kaybeden İspanyol ekibiyse THY Euroleague’de bu yılı 13 galibiyetle bitirdi.