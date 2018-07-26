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F.Bahçe'nin rakibi Benfica, Dortmund'u devirdi

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turundaki rakibi Benfica, hazırlık maçında Dortmund'u penaltı atışlarıyla yendi.

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Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turundaki rakibi Benfica, yeni sezon öncesi Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nda mücadele ediyor.

BENFİCA 4-3 KAZANDI

Portekiz ekibi, Borussia Dortmund ile karşılaştı. Normal süresi 2-2 biten maçı Benfica seri penaltı vuruşlarında kazandı. Avrupa'nın önemli futbol kulüplerinin mücadele ettiği hazırlık turnuvası 2018 Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nda Benfica, penaltı atışlarıyla Borussia Dortmund'u 4-3 yendi.

Bu yıl 6. kez düzenlenen turnuvada, Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundaki rakibi Benfica, Almanya'nın Borussia Dortmund takımıyla karşılaştı.

Alman temsilcisi Maximilian Philipp'in golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde kapatırken, Portekiz ekibi Andre Almeida ve Alfa Semedo'nun golleriyle eşitliği sağladı. Penaltılara giden müsabakada rakibine 4-3 üstünlük sağlayan Benfica, sahadan galip ayrıldı

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