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F.Bahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri

Süper Lig'de ikili averajla Başakşehir'i geride bırakarak ikinci olan Fenerbahçe, gelecek yıl Şampiyonlar Ligi'ne 3. ön eleme turundan katılacak.

F.Bahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri
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Fenerbahçe, en son 2008 yılında Devler Ligi'nde grup aşamasına yükselmişti. O tarihten beri gerek ön elemeyi geçemeyerek gerekse katılma hakkı kazanamadığı için Avrupa'nın  bu dev organizasyonunda boy gösteremedi.

FENERBAHÇE, 2 ÖN ELEME OYNAYACAK

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde değişen kurallar sonrası, İngiltere, İspanya, Almanya ve İtalya liglerinde ilk 4 sırada yer alan takımlar Şampiyonlar Ligi 'ne doğrudan katılma hakkı kazandı. Böylece ligi ikinci sırada bitiren Fenerbahçe, görece olarak daha kolay takımlarla eşleşecek.

Sarı-lacivertli ekip için bir diğer iyi haber ise Atletico Madrid'den geldi. UEFA Avrupa Ligi'ni Atletico'nun kazanması sonrası Fenerbahçe, 3 yerine 2 ön eleme turu oynayacak.

İşte Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme ve Playoff turunda karşılaşması muhtemel rakipleri:

Basel (İsviçre)
Ajax Hollanda)
Paok (Yunanistan)
Sturm Graz (Avusturya)
Spartak Moskova (Rusya)
Benfica (Portekiz)
Dinamo Kiev (Ukrayna)
Belçika ligi ikincisi
Çekya ligi ikincisi

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