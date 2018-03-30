F.Bahçe'nin şampiyonluk için TFF'ye yapacağı başvuru

Bilindiği üzere Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) sadece Birinci Lig’in kuruluş tarihi olan 1959 ve sonrasındaki şampiyonlukları geçerli sayıyor ve formalara takılan yıldızın hesabını da böyle yapıyor.

Önümüzdeki günlerde TFF’ye resmi başvuruda bulunmaya hazırlanan Fenerbahçeyönetiminin mevcut sisteme itirazı kabul edilirse, sarı lacivertlilerin yıldız sayısı 3’ten 5’e, Beşiktaş’ın 3’ten 4’e yükselecek; Galatasaray’ınki ise 4 olarak kalacak.

Sarı-lacivertlilerin bu konuda 3 dayanağı bulunuyor:

EFSANELERİN ŞAMPİYONLUKLARI NEDEN YOK SAYILIYOR?

TFF 1923 yılında kuruldu ve ilk ulusal futbol şampiyonası 1924 yılında yapıldı. Lefter Küçükandonyadis, Halit Deringör, K.Fikret, B.Fikret, Hakkı Yeten ve Gündüz Kılıç gibi 3 büyüklerin efsane futbolcuları 1924’ten 1959’a dek kazandığı şampiyonluklar ‘yok’ sayılıyor. Fenerbahçe’nin başvurusu kabul edilirse bu isimlerin kaldırdığı kupalar resmiyet kazanacak.

BÜYÜK LİGLERİ ÖRNEK GÖSTERECEKLER

1959’dan önceki şampiyonlukların yıldız hesabına dahil edilmemesindeki en önemli argüman ‘o dönem Türkiye’de futbol amatördü’ görüşü... Fenerbahçe’nin karşı tezi ise şöyle: Futbol o yıllarda sadece Türkiye’de değil tüm dünyada amatördü. İtalya, İspanya, İngiltere’de de futbol amatördü ancak bu ülkeler o yıllarda kazanılan şampiyonlukları geçerli sayarken, Türkiye’de resmen görmezden geliniyor.

Almanya’da ilk futbol ligi 1903 yılında kuruldu. Profesyonelliğe geçişin başlangıcı olan Bundesliga (birinci lig) ise 1963’te faaliyete geçti. Nürnberg Kulübü, 9 şampiyonluğun 8’ini Bundesliga kurulmadan önce kazanmış olmasına rağmen geçerli kabul ediliyor. Aynı şekilde Hollanda’da ilk futbol ligi 1899 yılında kurulurken, profesyonel lig 1954 yılında başladı. Bu ülkede de 1954 öncesi şampiyonluklar sayılıyor.





1959 ÖNCESİ: F.BAHÇE 9 BEŞİKTAŞ 5 G.SARAY 1

TFF, 1959’dan önce iki ayrı ulusal şampiyona düzenledi. Milli Küme’de Fenerbahçe 6, Beşiktaş 3, Galatasaray 1 şampiyonluk kazandı. Türkiye Futbol Şampiyonası’ndaise Fenerbahçe 3, Beşiktaş 2 kez şampiyonluğa ulaşırken, Galatasaray mutlu sona ulaşamadı.

Yani, 1924 -1959 yılları arasında organize edilen iki ulusal şampiyonada Fenerbahçe’nin 9, Beşiktaş’ın 5, Galatasaray’ın 1 şampiyonluğu bulunuyor.

Başvuru kabul edilirse toplamda F.Bahçe'nin 28, G.Saray'ın 21, Beşiktaş'ın ise 20 şampiyonluğu olacak.