F.Bahçe'ye Ersun Yanal da çare olamadı

Sezona Phillip Cocu'yla başlayan, ardından yardımcı antrenör Koeman'la yoluna devam eden sarı-lacivertli yönetim, taraftarın yoğun isteği üzerine bir süre önce takımın başına Ersun Yanal'ı getirmişti.
COCU'DAN FARKI YOK
Sarı-lacivertli takımın başında 6. maçına çıkan tecrübeli teknik adam, henüz beklentileri karşılayamadı.
Erzurumspor, Antalyaspor ve Bursaspor'la berabere kalan Fenerbahçe, Ümraniyespor'a iki maçta da 1-0 yenilerek kupaya erken veda etti. Yanal yönetimindeki sarı-lacivertlilerin tek kazandığı maç ise Giresunspor karşılaşması oldu.
Erzurumspor 2-2
Giresunspor 2-5
Antalyaspor 0-0
Ümraniyespor 1-0
Bursaspor 1-1
Ümraniyespor 0-1
Yanal'ın Cocu'dan bir farkı olmadığını düşünen bazı taraftarlar, 57 yaşındaki teknik adamla ilgili bir caps hazırladı: