F.Bahçe'ye Ersun Yanal da çare olamadı

Sezona Phillip Cocu'yla başlayan, ardından yardımcı antrenör Koeman'la yoluna devam eden sarı-lacivertli yönetim, taraftarın yoğun isteği üzerine bir süre önce takımın başına Ersun Yanal'ı getirmişti.

COCU'DAN FARKI YOK

Sarı-lacivertli takımın başında 6. maçına çıkan tecrübeli teknik adam, henüz beklentileri karşılayamadı.

Erzurumspor, Antalyaspor ve Bursaspor'la berabere kalan Fenerbahçe, Ümraniyespor'a iki maçta da 1-0 yenilerek kupaya erken veda etti. Yanal yönetimindeki sarı-lacivertlilerin tek kazandığı maç ise Giresunspor karşılaşması oldu.

Erzurumspor 2-2

Giresunspor 2-5

Antalyaspor 0-0

Ümraniyespor 1-0

Bursaspor 1-1

Ümraniyespor 0-1

Yanal'ın Cocu'dan bir farkı olmadığını düşünen bazı taraftarlar, 57 yaşındaki teknik adamla ilgili bir caps hazırladı: