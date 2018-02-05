8,004 kez izlendi

Fatih Terim: Bu da bize nazar boncuğu olsun

9,106 kez izlendi

12,419 kez izlendi

Gençlik ve Spor Bakanı gençlerle basketbol oynadı

13,259 kez izlendi

1,422 kez izlendi

Ümit Özat: Ben burada 3 kupa kaldırdım, gösterilen tepkiler hoş değil

2,424 kez izlendi

Ampute Milli Takımı İtalya'da şampiyon oldu

1,367 kez izlendi

9,940 kez izlendi

11,407 kez izlendi

2,699 kez izlendi

Fatih Terim: Galatasaray böyle oynamaz

1 Trabzonspor, Göztepe'yle berabere kaldı Trabzonspor, Süper Lig'in 20. haftasında Portekizli Beto'nun kalesinde devleştiği mücadelede Göztepe'yle 0-0 berabere kaldı.

2 Mustafa Cengiz: NDiaye gitmezsem oynamam dedi Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, NDiaye transferinde yaşananları anlattı. Başkan, NDiaye'nin "Gitmezsem oynamam" dediğini söyledi.

3 F.Bahçe'ye hakaret eden Panathinaikos Başkanı'na ceza Panathinaikos Kulübü Başkanı Dimitris Giannakopoulos, Fenerbahçe'ye ve Fenerbahçelilere ettiği hakaretlerden dolayı 12 ay men cezası aldı.

4 Galatasaray'a Denayer'den kötü haber Galatasaray, Sivasspor maçında sakatlanan Jason Denayer'de arka adalesinde ileri derece yırtık tespit edildiğini açıkladı.

5 Süper Lig takımlarının piyasa değerleri Süper Lig'de devre arası transfer döneminin kapanmasıyla kulüplerin birçok kulübün de kadrosu yeniden şekillendi. İşte gelen ve giden oyunculardan sonra Süper Lig takımlarının piyasa değeri...

6 Fenerbahçe Ozan Tufan'a lisans çıkardı Fenerbahçe, Aykut Kocaman tarafından kadro dışı bırakılan Ozan Tufan'ı ligin ikinci yarısı için TFF'ye gönderdiği lisans listesine ekledi.

7 Fenerbahçe'nin açıklamasına TFF cevap verdi Fenerbahçe Kulübü, eski MHK Başkanı Mustafa Çulcu'nun Fenerbahçe ve Beşiktaş maçlarını yönetecek hakemlerinin değiştiğine yönelik iddiası hakkında açıklama yaptı.

8 Fikret Orman: Bu yıl da şampiyon olacağız Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, bu yıl üst üste üçüncü kez şampiyon olmaları durumunda dördüncü ve beşinci şampiyonluğun önünün açılacağını söyledi.

9 Fenerbahçe'de defans hataları pahalıya patladı Sürekli bireysel hatalardan gol yiyen Fenerbahçe'de bu durum, sezon başından bu yana bakıldığında tam 15 puana mal oldu.