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F.Bahçe'ye hakaret eden Panathinaikos Başkanı'na ceza

Panathinaikos Kulübü Başkanı Dimitris Giannakopoulos, Fenerbahçe'ye ve Fenerbahçelilere ettiği hakaretlerden dolayı 12 ay men cezası aldı.

F.Bahçe'ye hakaret eden Panathinaikos Başkanı'na ceza
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Euroleague yönetimi, Fenerbahçe maçı sonrası yaptığı hakaret dolu açıklamaları nedeniyle Panathinaikos Başkanı Dimitris Giannakopoulos'a 12 ay boyunca salonlara girme cezası verdi.

HAKARET İÇEREN PAYLAŞIMLAR YAPMIŞTI

Kişisel Instagram hesabında hakaret içeren paylaşımlar nedeniyle hakkında soruşturma açılan Giannakopoulos'a EuroLeague Disiplin Kurulu tarafından ceza verildi.

1 YIL SALONLARA GİREMEYECEK

Panathinaikos kulübü sahibi Dimitris Giannakopoulos'un basketbol sporuna zarar veren hareketleri ve açıklamaları gerekçesiyle Türkish Airlines EuroLeague Basketball şampiyonasındaki maçların oynandığı salonlara 12 ay süreyle giremeyeceği duyuruldu.

Yunan başkandan çirkin paylaşım


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