F.Bahçe'ye Skrtel ve Janssen müjdesi

Aykut Kocaman'ın takımın başında idmana çıkmasıyla birlikte normal seyrine dönen F.Bahçe'de bir sevindirici haber de iki yabancı oyuncudan geldi.

SİVAS MAÇINDA OYNAYABİLECEKLER

Dizindeki sakatlık nedeniyle Hollanda Milli Takım kadrosundan çıkarılan Vincent Janssen'in lige verilen arada uygulanacak tedavinin ardından Sivas maçında görev alabileceği ifade edildi.

Yine kulak kristallerindeki kayma nedeniyle denge problemi yaşayan ve bu nedenle son iki maçta kadroda yer alamayan Martin Skrtel de milli takım dönüşü görev verilirse Sivas'a karşı forma giyebilecek.

VALBUENA VE ISLA 3-4 HAFTA YOK

Valbuena'nın sol bacakta ön üst kas grubunda 2. derece kısmi yırtılma, Isla'nın ise sol bacakta iç yan bağlarda 2. derece kısmi yırtık olduğu ortaya çıktı.

İki oyuncunun da 3-4 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.