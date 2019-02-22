FBTV spikerinin Zenit'in golünden sonra kızdığı anlar

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanş maçında temsilcimiz Fenerbahçe deplasmanda Zenit'e konuk oldu.
SPİKER, TOPAL'IN HATASINA KIZDI
İlk maçta kazanılan 1-0'lık skor avantajını koruyamayan sarı-lacivertli ekip Rusya'da rakibine 3-1 mağlup oldu. 76. dakikada Mehmet Topal'ın hatasıyla yenen gol FBTV'de maçı anlatan spikeri oldukça kızdırdı.
Karşılaşmanın 2-1 devam ettiği anlarda Mehmet Topal'ın hatasında araya giren Azmaun skoru 3-1'e getirdi ve bu sonuçla Fenerbahçe, Avrupa'ya veda etti.
Bu anlarda maçı anlatan spiker sinirden elindeki kağıdı parçaladı.