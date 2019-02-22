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FBTV spikerinin Zenit'in golünden sonra kızdığı anlar

FBTV spikeri, sarı-lacivertli ekibin Zenit karşısında yediği 3. golden sonra sinirden elindeki kağıdı yırttı.

FBTV spikerinin Zenit'in golünden sonra kızdığı anlar
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UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanş maçında temsilcimiz Fenerbahçe deplasmanda Zenit'e konuk oldu. 

SPİKER, TOPAL'IN HATASINA KIZDI

İlk maçta kazanılan 1-0'lık skor avantajını koruyamayan sarı-lacivertli ekip Rusya'da rakibine 3-1 mağlup oldu. 76. dakikada Mehmet Topal'ın hatasıyla yenen gol FBTV'de maçı anlatan spikeri oldukça kızdırdı.

Karşılaşmanın 2-1 devam ettiği anlarda Mehmet Topal'ın hatasında araya giren Azmaun skoru 3-1'e getirdi ve bu sonuçla Fenerbahçe, Avrupa'ya veda etti. 

Bu anlarda maçı anlatan spiker sinirden elindeki kağıdı parçaladı.

FBTV spikerinin Zenit'in golünden sonra kızdığı anlar- İZLE

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