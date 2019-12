Konya'da yaşayan 59 yaşındaki Atiye Çınar, yalnızca göz temasıyla iletişim kurabildiği doğuştan engelli ve Konyaspor hayranı oğlu için yaptığı fedakarlıkla takdir görüyor.

Doğduğundan beri oğluna "İboşum" diye seslenen, büyüyünce Konyaspor'un renklerine gönül veren oğlunu maçlarda bir an olsun yalnız bırakmayan vefalı anne, taraflı tarafsız herkesin içini ısıtıyor.

Anne Çınar, oğlunun doğuştan spastik engeli bulunduğu için hareketlerini kontrol edemediğini söyledi.

"MAÇ OLDUĞU GÜNLER EVDE AYRI BİR TELAŞE OLUYOR"

Konyaspor sevgisiyle hayata tutunan oğlunu yıllardır düzenli olarak maçlara götürdüğünü ifade eden Çınar, "Maç günü heyecanlı oluruz. Bana 'Yemeği erken yiyelim, erken gidelim' şeklinde işaret eder. Evde o gün ayrı bir telaşe olur. Konyaspor formasını, atkısını ve şapkasını giydirip yola çıkarız. Apartmanda asansör yok. İbrahim'i kucağımızda aşağıya indiriyoruz." diye konuştu.

Çınar, oğlunun isteği üzerine, futbolcularla fotoğraf çektirmek ve antrenmanı izlemek için en az iki saat önceden stada götürdüğünü anlattı.

Fedakar taraftarın fedakar annesi VİDEO



"BENİ DE FUTBOLA ALIŞTIRDI"

Oğlu sayesinde kendisinin de futbola sempati duymaya başladığını dile getiren Çınar, şöyle devam etti:

"Statta hep yanında olduğum için beni de futbola alıştırdı. Takım kazanınca sevinir, kaybedince üzülürüz. İbrahim'in her sevincine ortak bir hayat yaşıyorum. Kendime ayırdığım bir günüm yok. Her zaman İbrahim'leyim. Gecem gündüzüm onunla. Onunla bir bütün gibiyiz. 'Konyaspor kazanıp İbrahim sevinsin' diye maçlarda sure okurum. Kendisi büyük maçlarda çok heyecanlanır."

Çınar, zaman zaman oğlu İbrahim'in isteklerini yerine getiremediği zaman kendisini huzursuz hissettiğini dile getirdi.

Aile fertlerinin de desteğiyle İbrahim'e hizmet etmenin kendisi için mutluluk kaynağı olduğunu aktaran Çınar, şunları kaydetti:

"Evde İbrahim ne derse onu yapmaya çalışırız. Ben kucağımda karnını doyururum. Küçükken taşıması kolaydı. Ancak büyüyünce yardıma ihtiyaç duyuyorum. Gezmeye, sinemaya, yazın denize götürürüz. Sporu sevdiği için şu anda vizyonda olan "Naim" filmine gitmek istiyor. Baktığınız zaman zor gibi görünse de İbrahim'in hizmeti benim için mutluluk. Anneye zor olur mu? Bazen kardeşleri bile İbrahim'i kıskanıyor çünkü o ne isterse onu yapıyoruz."