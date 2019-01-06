Federasyon Kupası'nda favoriler turladı

Jose Mourinho'nun ardından görev getirilen Norveçli Ole Gunnar Solskjaer ile ligde 4'te 4 yapan Manchester United, Federasyon Kupası'nda Reading'i 2-0 yenerek tur atlayan taraf oldu.

MANU, CHELSEA VE ARSENAL TURLADI

Manchester ekibine galibiyeti getiren golleri 22. dakikada penaltıdan Juan Mata ve 45. dakikada Romelu Lukaku attı. Stamford Bridge Stadı'nda Nottingham Forest'i ağırlayan kupanın son şampiyonu Chelsea, Alvaro Morata'nın 49 ve 59. dakikalardaki golleriyle rakibini 2-0 mağlup etti ve bir üst tura yükseldi. Başkent ekibinde forma giyen Cesc Fabregas, 30. dakikada penaltı atışını gole çeviremedi.

Deplasmanda Blackpool'a konuk olan Arsenal da rakibini 3-0'lık skorla geçerek kupada yoluna devam etti. Londra ekibinin gollerini 11 ve 37. dakikalarda Joseph Willock ile 82. dakikada Alex Iwobi kaydetti.